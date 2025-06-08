Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

Напомним, в начале второго часа ночи в Одессе и области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали, что вражеский самолет СУ пустил ракету, предположительно, в сторону Чабанки, где в скором времени прозвучали два взрыва.

Позже сообщалось о пуске россиянами еще двух ракет в сторону Пивденного и Чабанки, но вскоре эти цели пропали с радаров и после отбоя в 1:33 воздушную тревогу в области не объявляли.

В командовании «Юг» также сообщили, что этой ночью противовоздушной обороной юга Украины было обезврежено 13 вражеских ударных беспилотников типа Shahed и БпЛА других типов.

За прошедшие сутки, 7 июня, уничтожен один разведывательный и три ударных БпЛА противника.

Напомним, в ночь на субботу, 7 июня, россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказался поселок Овидиополь Одесского района – там в результате атаки было повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка. Обошлось без жертв и пострадавших.

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