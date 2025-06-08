Россия готовит в ответ на «Паутину»?

В ответ на спецоперацию «Паутина» Россия готовит атаки на здания правительства и Службы безопасности Украины (СБУ), пишет Reuters.

По словам одного из чиновников, ответ будет асимметричным – то есть его цели и характер не будут зеркальным ответом на действия Украины. Другой американский чиновник заявил, что удар может быть нанесен уже в ближайшие дни, но точное время неизвестно.

Западные дипломаты предполагают, что будущие удары могут быть направлены на символические цели в Украине, такие как правительственные здания или объекты СБУ.

«Это будет огромная, жестокая и безжалостная атака. Но украинцы – храбрые люди», – сказал один из дипломатов.

Что способно заставить путина сесть за стол переговоров

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп дал понять, что он может быть готов усилить санкции против России. Однако экономические трудности страны-агрессора были и будут обусловлены только ее потерями на поле боя, а максимальное экономическое давление Вашингтона на москву невозможно без продления военной помощи и продажи вооружения Украине.

Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, любое усиление экономического давления на РФ – хотя это и позитивное развитие политики – само по себе недостаточно, чтобы заставить диктатора путина сесть за стол переговоров или изменить его «теорию победы».

Минус 40 вражеских беспилотников

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 8 июня противник атаковал 49-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основной удар был направлен на Харьковщину и Донетчину.

На утро сегодняшнего дня противовоздушной обороной обезврежено 40 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, еще 18 локационно утрачены.

1120 оккупантов не дожили до Троицы

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в том числе сбросил 168 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6035 обстрелов, из них 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3066 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское Сумской области; Харьков, Купянск-Узловой Харьковской области; Новопавловка, Малеевка Днепропетровской области; Сухой Яр, Яблоновка, Новоэкономическое, Покровск, Шахово, Иванополье, Шевченко, Камышеваха Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Львов Херсонской области.

По данным ресурса DeepState, россияне, оккупировали населенный пункт Локню в Сумской области. Также враг продвинулся в Кондрашовке на Харьковщине и Яблоновке Донецкой области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭС российских захватчиков.

Наиболее горячими направлениями фронта остаются Покровское, где за прошедшие сутки наши защитники остановили 65 атака врага, Новопавловское (25 отбитых атак), Лиманское (враг атаковал 22 раза) и Краматорское (11 боевых столкновений за сутки).

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных удара с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.