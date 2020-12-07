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Ночные гонки: в Одессе пьяный на внедорожнике убегал от полиции и врезался в подъезд многоэтажки (видео)

Ночные гонки: в Одессе пьяный на внедорожнике убегал от полиции и врезался в подъезд многоэтажки (видео)

В Одессе в 4 утра в понедельник, 7 декабря, на улице Краснова патрульные остановили 36-летнего мужчину на внедорожнике “Тойота”.

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Тот был явно пьян. Когда полицейские начали составлять на него протокол, тот сначала предложил взятку в размере 4000 грн. Получив предупреждение об ответственности за взятку, нарушитель сел в свою машину и бросился наутек.

Полицейские поехали за ним. Остановить беглеца смог только подъезд многоэтажки, в который врезался внедорожник. Но не надолго. Мужчина вылез из машины и бросился бежать, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Беглеца поймали. Вот видео погони и столкновения джипа с домом.

Ранее в Одесской области конь спровоцировал смертельное ДТП.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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