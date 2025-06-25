летящие дроны-камикадзе

Ключевые моменты

  • В ночь на 25 июня враг атаковал инфраструктуру Вилково;
  • Россия не оставляет попыток оставить город без воды.

Враг продолжает терроризировать мирное население Одесщины.

“Вновь была атакована инфраструктура города Вилково. Противник не оставляет попыток оставить город без воды”, — говорится в сообщении в Измаильской районной государственной администрации.

Информация о последствиях обстрелов уточняется. 

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Как сообщала «Одесская жизнь», в понедельник, 23 июня, средь бела дня российские террористы ударили баллистической ракетой по Белгороду-Днестровскому. В результате полностью разрушено здание лицея. В момент удара в помещении находились педагоги и подростки. Три человека погибли, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении в больнице.





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