Ключевые моменты
- В ночь на 25 июня враг атаковал инфраструктуру Вилково;
- Россия не оставляет попыток оставить город без воды.
Враг продолжает терроризировать мирное население Одесщины.
“Вновь была атакована инфраструктура города Вилково. Противник не оставляет попыток оставить город без воды”, — говорится в сообщении в Измаильской районной государственной администрации.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
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Как сообщала «Одесская жизнь», в понедельник, 23 июня, средь бела дня российские террористы ударили баллистической ракетой по Белгороду-Днестровскому. В результате полностью разрушено здание лицея. В момент удара в помещении находились педагоги и подростки. Три человека погибли, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении в больнице.