Ночной дождь подтопил в Одессе улицу и площадь

Из-за дождя, который шел в Одессе всю ночь, в городе подтопило Ярмарочную площадь и улицу Мечникова.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Сейчас коммунальные службы заняты устранением последствии непогоды. При этом движение транспорта в подтопленных местах возможно.

Утром на улицы города вышли 40 единиц техники и 376 рабочих для поддержания надлежащего состояния дорог.

Напомним, что недавно в районе Ярмарочной площади случилась неприятная авария. Столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и внедорожник. Тогда водителю джипа потребовалась помощь медиков.

Из-за аварии оказались перекрытыми три из четырех полос движения по улице Атамана Головатого. Из-за чего жители поселка Котовского, фактически, не могли добраться в другие районы города, так альтернатива там только одна и она не удобная — это объездная дорога.

Также мы публиковали фото и видео града, который выпал в Одессе 9 апреля, а потом удивительной радуги, которая в тот же день украсила центр Одессы.