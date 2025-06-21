Ключевые моменты:

В ряде домов, пострадавших вследствие ночной атаки 20 июня, восстанавливают водо- и электроснабжение;

Коммунальные службы и КП ЖКС продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время в ряде домов восстанавливают водо- и электроснабжение, а коммунальные службы и КП ЖКС продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки: очищают от обломков территории, возобновляют работу коммуникаций и помогают закрывать окна пленкой и OSB-плитами.

Как сообщалось, в ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. В результате один человек погиб, 14 получили ранения.

В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку. Также пострадал 23-этажный жилой дом, где горели квартиры на 18, 19 и 20 этажах.

Всего было зафиксировано 10 попаданий, в результате которых также были повреждены здания Одесского политеха и железнодорожного вокзала.

Напомним, в ночь на субботу, 21 июня, враг атаковал ударными дронами южную часть Одессы, но о последствиях этой атаки официально не сообщалось.

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета