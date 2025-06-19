Воздушную тревогу объявили после полуночи. Ближе к часу ночи жители разных районов услышали громкие звуки — похожие на взрывы или работу ПВО.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Горожан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбой.

ОБНОВЛЕНО

Местные телеграм-каналы сообщают, что в Одессе есть прилеты. В частности, горят несколько квартир в высотном доме после попадания в них обломков. Также есть несколько возгораний на территории дельфинария «Немо» и набережной в районе Ланжерона.

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Свидетели публикуют в телеграммах каналах информацию, что горит также часть еще одного жилого дома.

ОБНОВЛЕНО

Снова сильно пострадал центр Одессы. На опубликованных в соцсетях видео видно, что одесситы не могут выбраться из своих квартир в доме, у которого загорелся верхний этаж. В парадных и квартирах заклинило двери, а на окнах и балконах установлены решетки.

В большом числе домов выбило окна и двери, повреждено много автомобилей.

ОФИЦИАЛЬНО

В Одесской областной военной администрации сообщили, что несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

Напомним, что 17 июня в результате подобного удара пострадали детские учреждения, церковь, университет, больница и жилые дома в центре города. Погибли два человека.

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