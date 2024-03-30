Ночная атака дронов: 30 марта в Одессе взрывы, местами пропал свет

Сирены воздушной тревоги прозвучали в 2:03 ночи. Мониторинговые каналы сообщили, что атака на город будет с моря, где замечены несколько групп российских “Шахедов”.

Около половины третьего ночи началась работа ПВО. Одесситы услышали звуки стрельбы зенитных пулеметов и орудий. Вскоре послышались взрывы. Предположительно — в воздухе взрывались сбитые беспилотники. После одного из них в некоторых районах города пропал свет, а вскоре и вода, так как насосы, подающие ее в дома питаются от электричества.

Можно предположить, что вражеской целью снова была энергетическая инфраструктура. Кстати, еще до отбоя в некоторые дома, где свет исчез, он начал возвращаться.

Информации о попаданиях дронов, пострадавших и разрушениях по состоянию на 3:16 ночи не поступало. В это же время дали отбой тревоги.