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По данным военной администрации, в результате удара повреждены частные дома и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Пострадавших нет.

В ночь на 1 июня 2025 россияне атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области ударными беспилотниками

«Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий атаки противника. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области», – добавил Кипер.

Белгород-Днестровский район атаковали дроны россиян: повреждены дома и база отдыха

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область силы противовоздушной обороны успешно применили украинский мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), в результате чего был уничтожен новейший российский реактивный беспилотник.

А утром 28 мая украинские дальнобойные дроны атаковали завод «Кронштадт» в городе Дубна Московской области, где производят беспилотники «Орион» и новейшие ракеты «Бандероль».

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