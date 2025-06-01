По данным военной администрации, в результате удара повреждены частные дома и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Пострадавших нет.

«Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий атаки противника. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области», – добавил Кипер.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область силы противовоздушной обороны успешно применили украинский мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), в результате чего был уничтожен новейший российский реактивный беспилотник.

А утром 28 мая украинские дальнобойные дроны атаковали завод «Кронштадт» в городе Дубна Московской области, где производят беспилотники «Орион» и новейшие ракеты «Бандероль».