Война, день 557: минус 600 оккупантов за сутки

Сьогодні, у неділю, 3 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водологи, Запсилье, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Ахримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийские обстрелы противника попали более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Слвершил артобстрелы более чем 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Работино Запорожской области. Под артиллерийские обстрелы противника попали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Павловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львове, Никольское, Ромашково и Огромное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника. А еще рашисты потеряли за сутки 600 единиц личного состава. Таким образом, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 264,66 тысяч.

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