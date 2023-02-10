Россия атаковала Одессу второй раз за сегодня

Утром 10 февраля 2023 года наш регион и вся Украина были атакованы крылатыми ракетами. А с наступлением темноты рашисты пытались попасть в наши объекты энергетики дронами-камикадзе.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахед», которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

Глава области поблагодарил зенитчиков за отменную работу:

“Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!” – написал он в своем официальном телеграм-канале.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о подробностях дневной ракетной атаки на наш регион.

Напомним, что силам ПВО в Одесской области удалось сбить 13 российских крылатых ракет.

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