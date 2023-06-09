Ночью враг атаковал Украину ракетами и дронами: есть погибший и раненые (видео)

Вчера, 8 июня, ракетами «Калибр» враг попал в гражданские объекты в Умани — есть ранены. Ночью в Житомирской области обломки ракеты упали на дом — один человек погиб.
Вчера вечером, во время воздушной тревоги, враг атаковал двумя ракетами промышленный объект и автомойку в Умани. После попадания начался пожар.
Ранены восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии.
Повреждения получил супермаркет «АТБ» — пострадало само здание, и товар внутри.
Во время ночной воздушной тревоги, враг атаковал Житомирскую область. В результате падения обломков в городе Звягель четыре дома разрушены и еще 30 повреждены. Один человек погиб, еще трое травмированы.
Читайте также:
- 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ногу после обстрела Затоки, выиграла соревнования по гимнастике (видео)
- Мэр Одессы решил проверить все укрытия и бомбоубежища: что известно? (фото, видео)