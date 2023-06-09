Ночью враг атаковал Украину ракетами и дронами: есть погибший и раненые (видео)

Киевлянка Диана с марта 2022 года живет в Варшаве, хотя за границу в начале войны не собиралась. В военном феврале она с семьей просто уехала подальше от обстрелов – к дальним родственникам в Черновцы. Но сидеть «на шее» у родни было непривычно и некомфортно. И когда, месяц спустя, знакомые неожиданно предложили киевлянам квартиру в польской столице – долгосрочно и дешево, «за коммуналку», — они переехали в Польшу и сегодня готовы поделиться своим опытом адаптации.

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