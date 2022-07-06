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Ночью над морем слышали взрывы – что это было?

Ночью над морем слышали взрывы – что это было?

В ночь на среду, 6 июля 2022 года, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Юг» уничтожили над одесским побережьем две российские крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр».

Как сообщает Воздушное командование «Юг», ракеты были выпущены из российской подлодки в акватории Черного моря. Таким образом враг пытался атаковать Николаевскую область.

Как пишут одесские Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев, этой ночью с побережья доносились не сильные, но гулкие и протяжные взрывы. Тогда же одесситы предположили, что здесь несколько раз успешно отработала ПВО. Сейчас данная информация подтвердилась.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что во вторник, 5 июля, враг атаковал портовую инфраструктуру городов Очакова и Черноморска ракетами Х-59 с использованием стратегической авиации. Но силы ПВО сбили все три ракеты над морем.

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Фото с Facebook-страницы Воздушного командования «Юг»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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