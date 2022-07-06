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Российские войска атаковали Одесскую область ракетами

Российские войска атаковали Одесскую область ракетами

Днем 6 июля российские войска предприняли очередную попутку нанести ракетный удар по Одесской области. В городе во время воздушной тревоги слышали два сильных взрыва.

По непроверенной пока информации от очевидцев, регион был атакован двумя крылатыми ракетами. Сработали системы противовоздушной обороны, навстречу вражеским орудиям смерти были запущены зенитные ракеты.

Предварительно сообщается об одной сбитой вражеской ракете и одном придете. Но вполне может оказаться, что были сбиты обе. Часто свидетели путают место падения обломков сбитых ракет с прилетами.

Это уже вторая за сутки ракетная атака на границах Одесского региона. Глубокой ночью наши зенитчики сумели сбить две ракеты, пролетавшие недалеко от Одессы. Как потом сообщили в Оперативном командовании «Юг», рашисты выпустили их с подводной лодки по Николаеву.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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