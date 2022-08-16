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Ночью в Одессе было много тревог: обстреляли ли город или регион?

Ночью в Одессе было много тревог: обстреляли ли город или регион?

Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи и держат ситуацию под полным контролем.

Об этом рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

При этом он отметил, что угроза ракетных ударов остается очень высокой. Сейчас в Черном море находятся два корабля, которые готовы нанести ракетный удар. На их борту 16 ракет калибр.

Также Сергей Братчук рассказал, кто включает сирену и почему она звучит так часто.

Кто включает сирену?

— За обнаружение воздушной угрозы в Украине отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Они фиксируют все воздушные цели, как в воздушном пространстве Украины, так и далеко за ее пределами. На экране радаров появляются обозначения летательных аппаратов, которые движутся в сторону территории Украины и если есть информация, что это враг – подается команда «Воздух!».

Дежурный воздушных сил в течении трех минут должен сделать телефонный звонок по спецсвязи. После этого сирену включает местная власть.

Почему сирена звучит так часто?

— Воздушная тревога не всегда означает, что ракеты летят именно в нашу область или город. Ее объявляют по факту взлета. Понятно только общее направление ракеты. А точное место, куда она может попасть, определить сложно. Ракета может менять свой курс вправо, влево или вообще исчезать с радаров. Поэтому систему оповещения включают поэтапно в соответствии с курсом ракеты, но учитывают при этом и соседние регионы.

Ранее мы сообщали об общей ситуации на фронте к утру 16 августа 2022 года. Напомним, что идут уже 174 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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