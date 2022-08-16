Война, день 174-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 16 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто семьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

На Славянском направлении производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.

На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке — Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают систематически уничтожать скопление живой силы и склад боеприпасов врага.