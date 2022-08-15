Новости Одессы и Одесской области

Итоги 15 августа в Одессе: массовые жертвы от взрыва мины и задержание опасного диверсанта

Итоги 15 августа в Одессе: массовые жертвы от взрыва мины и задержание опасного диверсанта

В Одесской области на пляже от взрыва мины пострадали сразу 5 человек, трое из которых погибли. При этом в регионе продолжают обнаруживать российских агентов и диверсантов. Одного такого задержала СБУ.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Глава области рассказал, что вчера, из-за нарушения запрета на посещение пляжей, к сожалению, произошел очередной случай подрыва на мине. Вследствие чего погибли трое людей, еще двое были ранены.

Сколько еще должны погибнуть, прежде чем люди начнут соблюдать запрет на посещение пляжей?!

— задается вопросом Максим Марченко.

Также он рассказал, что Службой Безопасности Украины был задержан вражеский агент, который предоставлял врагу данные про места дислокации и перемещения подразделений обороны и расположения аэродромов. Оккупантов также интересовала информация про мосты и другие объекты критической инфраструктуры. Во время обыска было обнаружено оружие и средства светодымовой навигации для посадки летательных аппаратов.

Что заставляет этих тварей предавать свою страну и свой народ?! Благодарю СБУ за очередную удачную операцию,

— подытожил глава области.

Читайте также: От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить