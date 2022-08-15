Итоги 15 августа в Одессе: массовые жертвы от взрыва мины и задержание опасного диверсанта

В Одесской области на пляже от взрыва мины пострадали сразу 5 человек, трое из которых погибли. При этом в регионе продолжают обнаруживать российских агентов и диверсантов. Одного такого задержала СБУ.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Глава области рассказал, что вчера, из-за нарушения запрета на посещение пляжей, к сожалению, произошел очередной случай подрыва на мине. Вследствие чего погибли трое людей, еще двое были ранены.

Сколько еще должны погибнуть, прежде чем люди начнут соблюдать запрет на посещение пляжей?!

— задается вопросом Максим Марченко.

Также он рассказал, что Службой Безопасности Украины был задержан вражеский агент, который предоставлял врагу данные про места дислокации и перемещения подразделений обороны и расположения аэродромов. Оккупантов также интересовала информация про мосты и другие объекты критической инфраструктуры. Во время обыска было обнаружено оружие и средства светодымовой навигации для посадки летательных аппаратов.

Что заставляет этих тварей предавать свою страну и свой народ?! Благодарю СБУ за очередную удачную операцию,

— подытожил глава области.

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