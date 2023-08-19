Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой возник огромный пожар: что произошло?

Под Одессой возник огромный пожар: что произошло?

В Пересыпском районе Одессы на полях орошения загорелся камыш на площади в 1000 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Пожар имел несколько точек возгорания. По состоянию на 20.40 спасатели зафиксировали возгорание общей площадью 1000 м².

пожар Одесса камыш

В ГСЧС отметили, что с 18 по 20 августа в Одесской области будет преобладать чрезвычайный и высокий (V-IV класса) уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

пожар Одесса камыш

Напомним, что пожар, который вспыхнул в августе в заброшенном здании на улице Дальницкой г. Одессы, укротило 23 спасателя и 6 единиц техники. Во время пожара спасли человека, собак и кошек.

Фото: ГСЧС в Одесской области

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