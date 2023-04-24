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Война, день 425: ситуация на фронте и потери врага

Война, день 425: ситуация на фронте и потери врага

Сегодня, 24 апреля 2023 года, начались четыреста двадцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О потерях врага и ситуации по всем направлениям фронта сообщил Генштаб ВСУ.

Российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, терроризируя мирных жителей и разрушая жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В результате погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Действия наших военных на разных направлениях.

  • Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.
  • На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.
  • На Лиманском направлении по состоянию на сейчас противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное — Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.
  • На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольга, Садовое, Кизомис Херсонской области и город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

Потери врага.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан российской федерации, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа – угрожают им потерей рабочих мест.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Мерлин» и 1 — «Орлан-10», а также 8 дронов-камикадзе типа «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За минувшие сутки враг понес облские потери – ликвидировано 660 человек, а также большое количество техники.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

інфографіка втрати ворога 425 день
Фото: Генштаб ЗСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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