Потери врага.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан российской федерации, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа – угрожают им потерей рабочих мест.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Мерлин» и 1 — «Орлан-10», а также 8 дронов-камикадзе типа «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За минувшие сутки враг понес облские потери – ликвидировано 660 человек, а также большое количество техники.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: