Ночью, 1 июня, враг атаковал Киев: погиб ребенок (фото)

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, россияне убили ребенка во время ракетных обстрелов столицы. Также есть пострадавшие, среди них ребенок. Обломки ракеты упали на поликлинику, взрывной волной выбиты окна в многоквартирных домах.

В результате ночной атаки россиян по столице, трое погибших, из них один ребенок 2012 г.р. Травмированы 10 человек, в том числе один ребенок.

Взрывной волной в жилых домах Деснянского и Днепровского районов Киева повреждены окна, двери, на одной из многоэтажек сорвало балкон.

Обломки ракеты упали на детскую поликлинику. Также получили повреждения школы, детский сад, участковый пункт полиции. Повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели. Зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Также обломками ракеты поврежден трубопровод горячего водоснабжения.

Ночью враг нанес удар по столице ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

Напомним, что в результате предварительных обстрелов столицы также погиб человек.

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