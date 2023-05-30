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Ночная атака 30 мая по столице: погибший и пострадавшие (фото)

Ночная атака 30 мая по столице: погибший и пострадавшие (фото)

В ночь с 29 на 30 мая 2023 года россияне обстреляли Киев. Как сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), враг снова атаковал беспилотниками.

Около двух ночи 30 мая в столице началась воздушная тревога. Как сообщила КГВА, из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажном доме Голосеевского района.

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Один человек погиб, трое получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Эта информация уточняется.

Также обломки повредили ряд построек в других районах столицы:

  • В Печерском районе обломками повредило автомобили.
  • В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.
  •  Днепровском районе горящие обломки рухнули на зеленую зону.
  • В Подольском – на нежилую застройку.
  • В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

Напомним, что ночью, 29 мая, дрон-камикадзе атаковал портовую инфраструктуру в Одессе.

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Фото: КГВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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