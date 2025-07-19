Ключевые моменты:

В ночь на 19 июля Россия вновь атаковала Одессу ударными дронами. Один из ударов пришелся по спальному району на юге города;

Загорелся 9-этажный дом – огонь охватил с 6 по 9 этажи;

Из горящих квартир спасены 5 человек, одна женщина погибла;

На месте работали психологи ГСЧС и полиции;

Для жителей организовано временное убежище в детском саду. Работает оперативный штаб;

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

О последствиях одной из наиболее страшных атак на город рассказали в областном управлении ГСЧС и в одесской мэрии.

По информации спасателей, в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был устранен спасателями, совместно с добровольцами.

Из горящих квартир спасли 5 человек, но, к сожалению одна спасенная женщина погибла.

На месте работали психологи ГСЧС и полиции.

Из поврежденных квартир также были эвакуированы домашние животные.

Информация о пострадавших устанавливается.

В мэрии также уточнили, что все экстренные службы работали этой ночью в усиленном режиме. Мэр, представители районной администрации и волонтеры Красного Креста прибыли оперативно на место событий.

Сейчас на месте атаки развернут оперативный штаб.

Временное убежище для жителей поврежденных домов предоставлено в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки.

«По состоянию на утро фиксируются повреждения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых многоэтажек, частного домовладения, торговых заведений и транспортных средств. Информация о точном количестве пострадавших и объемах повреждений уточняется», – добавили в пресс-службе Одесского горсовета.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.