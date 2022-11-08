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Николаевец напал с ножом на двух одесситов

Николаевец напал с ножом на двух одесситов

В Одессе полицейские задержали жителя Николаева по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений двум местным жителям.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Нетрезвый злоумышленник и потерпевшие случайно столкнулись на улице Красной. Между ними возник конфликт, в ходе которого приезжий мужчина нанес местным жителям многочисленные ножевые ранения.

О происшествии полицейским и врачам сообщили прохожие. Обоих пострадавших в возрасте 30 и 32 лет госпитализировали, сейчас медики борются за их жизнь.

Для установления личности правонарушителя и его задержания полицейские провели подворовые и поквартирные обходы, опросили свидетелей происшествия, отработали видео с камер наблюдения и менее чем за сутки вышли на подозреваемого.

Им оказался 25-летний житель Николаева. В содеянном он признался, но причины своей жестокости объяснить не смог.

У злоумышленника следователи изъяли возможное орудие преступления, которое направили на экспертизу, а его самого задержали.

Ему грозит наказание – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области подросток жестоко избил мужчину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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