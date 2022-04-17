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Одесситы помогают Николаеву с водой: российские фашисты оставили город без водоснабжения

Одесситы помогают Николаеву с водой: российские фашисты оставили город без водоснабжения

Уже четыре дня Николаев живет без централизованного водоснабжения. Перебита труба там, где идут бои. Чтобы помочь соседям, одесситы набирают воду в бюветах и отвозят в Николаев.

О том, что ракетой перебита центральная труба водопровода, подающего воду в Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас исправить повреждение невозможно. Окрестности активно обстреливаются русскими фашистами, которые решили оставить николаевцев без воды.

Поврежденная труба водопровода, обеспечивавшего Николаев водой.

В Николаеве есть запасы технической воды, которые город сделал заранее. Ее раздают местным жителям в специальных пунктах. А вот с питьевой там настоящая проблема.

Одесские волонтеры уже несколько дней возят питьевую воду соседям. Кто-то покупает бутилированную, кто-то набирает в бюветах Одессы.

Жители Одессы лучше других понимают, что это когда город остается без воды во время войны. 80 лет назад другие фашисты – немецкие, так же пытались сломить дух обороняющихся одесситов. Но наш город и его жители выстояли.

Теперь российские фашисты с путиным во главе во всю применяют опыт гитлеровцев 80-летней давности. Но и теперь у фашистов ничего не выйдет.

Одесситы набирают воду для николаецев в городских бюветах. Потом волонтеры отвозят ее в соседний город.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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