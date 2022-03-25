Жизнь под обстрелами: как выглядит и чем живет Харьков сейчас (фоторепортаж)

— Что вы будете делать после победы?

— Отстраивать город.

Харьков находится под ежечасными артобстрелами вот уже 27 дней, с первого дня войны. Под один из таких обстрелов попали и мы в районе Северная Салтовка. Враг прицельно бил по дому, в которым мы укрывались вместе с волонтерами, парнями из теробороны и единственным на весь дом жильцом Андреем, остальные давно покинули район.

Люди живут в случайных подвалах и сами организовывают в этих подвалах быт. Люди живут в вагонах метро и палатках на станциях метрополитена.

При этом, кажется, что те, кто остались в городе — все знают друг друга и сплочены как никогда, включая руководство города и коммунальщиков. Кто-то занимается едой и гуманитаркой для тех, кто защищает город или просто не может сам себя обеспечить.

Кто-то убирает улицы от стёкол и осколков разорвавшихся снарядов.

А кто-то, ежедневно рискуя жизнью, катается на передовую помогать нашим солдатам. Именно такие парни сопровождали нас по городу все три дня. Саша, Дима, Женя, спасибо вам!

P.s. На последнем кадре родители Саши и мама Димы. Парни бывшие одноклассники и лучшие друзья, когда началась война, они все вместе съехались в доме родителей Саши, так как тот находится в относительно безопасном районе.

Ежедневно Саша и Дима катаются в самые опасные районы города.

Ежедневно их родители сидят в коридоре, так как это самое безопасное место в случае обстрела, ежедневно они ждут и молятся, чтобы послышался шум мотора за окном, и сыновья вернулись домой.

Фотографии и текст Константина Либерова