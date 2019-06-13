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Новости Одессы и Одесской области

«Невероятные» ворота появились на старой одесской улице с новым именем

«Невероятные» ворота появились на старой одесской улице с новым именем

Удивительное стремление одесситов украшать свои дворы, реализовывать креативные решения в деле «мой двор — самый-самый» порой просто поражают.

«Одесская жизнь» уже сообщала о новой одесской «моде» — превращать старые ворота в произведения искусства. Еще одни такие появились на днях на улице Бориса Литвака.

Улица получила новое имя совсем недавно, до этого она именовалась Заславского, а жители дома № 12 могут теперь похвастаться не только по-новому звучащим адресом, но и креативными воротами. Нет, ворота как раз старые, и, как рассказала нам одна из жительниц двора, «они еще недавно были ужасными, а теперь стали «невероятными».

А все потому, что теперь на них изображен залитый солнцем кусочек одесского дворика (образ собирательный), с арками, с (конечно же!) котиком, цветами и прочими милыми вещицами, именуемыми «одесским менталитетом».

Ворота стали “лялечкой”, заиграли, а сделала их такими молодой одесский художник Татьяна Скилл.

Мы связались с Таней, и она рассказала, что «картинка» выполнена в смешанной технике, на работу ушло три дня. А задача перед ней стояла простая и, в то же время, очень сложная — создать образ одесского двора с его колоритом, уютом, неповторимостью.

Так в Одессе появилась новая достопримечательность, сделавшая улицу красивей и ярче. Кстати, на улице уже появились новые указатели, извещающие, что она теперь носит имя Бориса Литвака.

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Мария Котова
Мария Котова
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