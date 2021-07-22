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Непогода в Одессе: в мэрии объяснили, почему вода уходит с улиц медленно

Непогода в Одессе: в мэрии объяснили, почему вода уходит с улиц медленно

По состоянию на вечер четверга, 22 июля, в Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий ночной стихии.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, движение по улицам Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления все еще заблокировано: въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

В мэрии также пояснили, что вода очень медленно уходит с улиц, поскольку дождевые потоки нанесли в стоки большое количество случайного мусора, песка и камней.

Сейчас коммунальные службы продолжают работы по расчистке ливневок и дождеприемников, освобождая путь для ухода воды.

А по информации КП «Горзелентрест», по состоянию на 15:30 известно о 96 поваленных деревьях и крупных ветках. Специалисты предприятия продолжают ликвидировать последствия непогоды. В работах задействована спецтехника.

По информации, КП «Одесгорсвет», в результате непогоды выявлено 12 повреждений на сетях наружного освещения (1,4 км кабельной линии). Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на четверг, 22 июля, на Одессу обрушился мощный ливень. По данным одесской мэрии, всего за одну ночь на город выпало 100 литров воды на один квадратный метр, тогда как месячная норма составляет 45 литров.

Ранее мы рассказывали, как Одесса ликвидирует последствия ночной стихии.

Также читайте о том, как на одесском «7-м» километре появилось озеро.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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