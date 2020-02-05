Одеситам, які через негоду потрапили у скрутне становище поліцейські порадили скористатися спеціальним додатком

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Він стане у нагоді тим, хто через негоду потрапив у скрутне становище та з якихось причин не може додзвонитися на телефони екстрених служб.

«My Pol» є офіційним каналом зв’язку між правоохоронними органами та громадянами.За допомогою кнопки «Екстреного виклику» додаток автоматично передає дані та координати заявника поліцейським.

Також у додатку є інформація про найближчі територіальні відділення поліції та медичні заклади, рекомендації щодо дій у тій чи іншій надзвичайній ситуації. З покроковими інструкціями з користування додатком можна ознайомитися в опублікованому нижче відео.

Фото: ГУНП

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