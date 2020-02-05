fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеситам, які через негоду потрапили у скрутне становище поліцейські порадили скористатися спеціальним додатком

Одеситам, які через негоду потрапили у скрутне становище поліцейські порадили скористатися спеціальним додатком

Для виклику допомоги в умовах погіршення погоди поліцейські радять скористатися безкоштовним мобільним додатком «My Pol».

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Він стане у нагоді тим, хто через негоду потрапив у скрутне становище та з якихось причин не може додзвонитися на телефони екстрених служб.

«My Pol» є офіційним каналом зв’язку між правоохоронними органами та громадянами.За допомогою кнопки «Екстреного виклику» додаток автоматично передає дані та координати заявника поліцейським.

Також у додатку є інформація про найближчі територіальні відділення поліції та медичні заклади, рекомендації щодо дій у тій чи іншій надзвичайній ситуації. З покроковими інструкціями з користування додатком можна ознайомитися в опублікованому нижче відео.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить