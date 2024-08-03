Нельзя употреблять мясные продукты и бездельничать: что отмечает церковь 3 августа

3 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Кто такие святые преподобные Исаакий, Далмат и Фавст

Святые преподобные Исаакий, Далмат и Фавст являются важными фигурами в истории монашества и православной церкви. Исаакий был первым игуменом обители, основавшим этот монастырь, и был отмечен своей глубокой верой и аскетическим образом жизни. После его смерти Далмат, бывший военный, служивший при императоре Феодосии Великом, вместе со своим сыном Фавстом пришел в обитель Исаакия. Оба стали монахами и активно внедряли строгие подвижнические практики.

Далмат, став игуменом после Исаакия, отличился как защитник православной веры, участвуя в Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году, где была осуждена ересь Нестория. За свою преданность вероучению Далмат был повышен до сана архимандрита. Его сын Фавст, следуя примеру отца, стал игуменом после его смерти и продолжал дело аскетической жизни и духовного наставничества в обители. Этот день памяти напоминает нам об их большом вкладе в развитие монашеской жизни и защиту православной веры.

Народные приметы 3 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: южный ветер — зимой будет много снега;

какая погода в этот день, таким будет весь октябрь;

дождь и сильный ветер — ждите холодную и сырую осень.

Что нельзя делать 3 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

Запрещено употреблять в пищу мясные продукты — продолжается пост.

Нельзя сквернословить, ругаться, сплетничать.

Не следует бездельничать.

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