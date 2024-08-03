Не можна вживати м’ясні продукти та ледарювати: що відзначає церква 3 серпня

3 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

3 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Хто такі святі преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст

Святі преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст є важливими постатями в історії монашества і православної церкви. Ісаакій був першим ігуменом обителі, що заснував цей монастир, і був відзначений своєю глибокою вірою та аскетичним способом життя. Після його смерті Далмат, колишній військовий, який служив при імператорі Феодосії Великому, разом зі своїм сином Фавстом прийшов до обителі Ісаакія. Обидва стали чернецями і активно впроваджували суворі подвижницькі практики.

Далмат, ставши ігуменом після Ісаакія, відзначився як захисник православної віри, беручи участь у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі в 431 році, де було осуджено єресь Несторія. За свою відданість віровченню Далмат був підвищений до сану архімандрита. Його син Фавст, слідуючи прикладу батька, став ігуменом після його смерті і продовжував справу аскетичного життя та духовного наставництва в обителі. Цей день пам’яті нагадує нам про їхній великий внесок у розвиток чернечого життя та захист православної віри.

Народні прикмети 3 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: південний вітер — взимку буде багато снігу;

яка погода цього дня, таким буде весь жовтень;

дощ і сильний вітер — чекайте на холодну і сиру осінь.

Що не можна робити 3 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Заборонено вживати в їжу м’ясні продукти — триває піст.

Не можна лихословити, лаятися, пліткувати.

Не слід ледарювати.

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