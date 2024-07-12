Нельзя шить, убирать, заниматься ремонтом: что отмечает церковь 12 июля

12 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых мучеников Прокла и Илария.

Кто такие святые мученики Прокл и Иларий

Это выдающиеся фигуры в истории христианства, которые отдали свою жизнь за веру. Прокл родился в поселке Калипта вблизи Анкиры. Во времена императора Траяна он отказался поклоняться богам и твердо исповедовал веру в Христа. Его арестовали и жестоко пытали, заставляя отречься от веры, но Прокл стойко выдержал все мучения. Иларий, современник Прокла, также пострадал за свою преданность Христу. Он решительно отказался поклоняться идолам и, несмотря на гонения императора Траяна, не отрекся от своей веры. Оба мученика продемонстрировали непоколебимую веру и мужество, став примером для последующих поколений христиан.

Народные приметы 12 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: утром роса и сильный туман — ждите ясной погоды в ближайшие дни;

нет росы — к непогоде;

в лесу появились грибы — ждите похолодания;

громко жужжат пчелы — будет сильная жара.

Что нельзя делать 12 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Не стоит шить, убирать, заниматься ремонтом.

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Запрещено есть еду, которую приготовили посторонние люди.

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