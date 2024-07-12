Не можна шити, прибирати, займатися ремонтом: що відзначає церква 12 липня

12 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

12 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія.

Хто такі святі мученики Прокл та Іларій

Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру. Прокл народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Траяна він відмовився поклонятися богам і твердо сповідував віру в Христа. Його заарештували та жорстоко катували, змушуючи зректися віри, але Прокл стійко витримав усі муки. Іларій, сучасник Прокла, також постраждав за свою відданість Христу. Він рішуче відмовився поклонятися ідолам і, попри гоніння імператора Траяна, не зрікся своєї віри. Обидва мученики продемонстрували непохитну віру і мужність, ставши прикладом для наступних поколінь християн.

Народні прикмети 12 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вранці роса і сильний туман — чекайте на ясну погоду найближчими днями;

немає роси — до негоди;

в лісі з’явилися гриби — чекайте на похолодання;

голосно дзижчать бджоли — буде сильна спека.

Що не можна робити 12 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто шити, прибирати, займатися ремонтом.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

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