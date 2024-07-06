Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами: що відзначає церква 6 липня

6 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

6 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого

Хто такий святий преподобний Сісой Великий

Святий Сісой Великий народився у IV столітті в Єгипті і провів життя у самітництві, мешкаючи в печері, де раніше жив преподобний Антоній. Відомий своєю мудрістю і духовною силою, він навчав смиренності та надії на милосердя Бога. Одного разу, коли його запитали, чи достатньо часу для покаяння грішного монаха, він відповів: “Я вірю в милосердя Человеколюбця Бога, і якщо людина покаяється всім серцем, то Бог прийме її покаяння протягом трьох днів”.

Святий Сісой також відомий своїми дивотворствами. Одного дня до нього приніс батько свого сина, який помер на шляху до печери преподобного Антонія. Завдяки молитвам святого хлопчик воскрес і вийшов живим. Життя Сісоя Великого є прикладом великої віри і служіння Богові, яке тривало до його смерті в 429 році. Оточений своїми учнями, він відійшов у вічність, залишивши по собі глибоку духовну спадщину.

Народні прикмети 6 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: хмари жовтого кольору – до дощу;

листя вже пожовкло – рано прийдуть осінь і зима;

сильний туман від самого ранку – йде похолодання;

зеленуватий місяць – до дощів;

місяць білий і блискучий – буде холодно, але без опадів.

Що не можна робити 6 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Жінкам заборонено прибирати в будинку, цим має займатися чоловік.

Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами.

Не варто поспішати, інакше будь-яка справа закінчиться не так, як ви того хотіли.

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