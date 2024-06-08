Что отмечает церковь 8 июня: почему сегодня нельзя планировать и жаловаться на судьбу

Что отмечает церковь 8 июня: почему сегодня нельзя планировать и жаловаться на судьбу

Церковный праздник сегодня, 8 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

8 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят  перенесение мощей святого великомученика Феодора Тирона.

Кто такой святой великомученик Теодор Тирон

Святой великомученик Теодор Тирон родился в городе Амасия (современная Турция). Во время своей службы в римской армии он отказался участвовать в языческих обрядах, что вызвало гнев римских властей. За свою непоколебимую веру он подвергся жестоким пыткам и в конце концов был казнен. По преданию, его сожгли заживо, но тело осталось невредимым, что стало свидетельством его святости и божественной защиты.

Перенесение мощей святого великомученика Феодора Тирона произошло в IX веке, когда они были перемещены из Амасии в Константинополь. Это было сделано, чтобы уберечь их от варварских набегов и отдать должное уважение святому. Мощи были размещены в большой церкви, посвященной Теодору Тирону, где стали объектом паломничества многочисленных верующих.

Это событие имело большое значение для христианского сообщества, став символом защиты и покровительства святого Теодора. Перенесение мощей способствовало распространению его культа, подчеркивая важность мучеников в христианской традиции. Их самоотверженная вера вдохновляла других на духовный путь и укрепляла веру в Божью силу и справедливость.

Народные приметы 8 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: большая роса, но душно — ждите большого урожая;
  • утром роса — плохая примета;
  • день грозовой — сенокос не удастся;
  • туман утром — к солнечной погоде;
  • на небе ночью много звезд — будет много в лесу грибов.

Что нельзя делать 8 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • планировать в этот день будущее;
  • давать в долг что-то ценное;
  • жаловаться на судьбу.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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