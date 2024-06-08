Що відзначає церква 8 червня: чому сьогодні не можна планувати та скаржитися на долю

Що відзначає церква 8 червня: чому сьогодні не можна планувати та скаржитися на долю

Церковне свято сьогодні, 8 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

8 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

8 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона.

Хто такий святий великомученик Теодор Тирон

Святий великомученик Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час своєї служби в римській армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. За свою непохитну віру він зазнав жорстоких тортур і врешті-решт був страчений. За переказами, його спалили живцем, але тіло залишилося неушкодженим, що стало свідченням його святості і божественного захисту.

Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона відбулося у IX столітті, коли вони були переміщені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб уберегти їх від варварських набігів та віддати належну шану святому. Мощі були розміщені у великій церкві, присвяченій Теодору Тирону, де стали об’єктом паломництва численних вірян.

Ця подія мала велике значення для християнської спільноти, ставши символом захисту і заступництва святого Теодора. Перенесення мощів сприяло поширенню його культу, підкреслюючи важливість мучеників у християнській традиції. Їхня самовіддана віра надихала інших на духовний шлях і зміцнювала віру в Божу силу та справедливість.

Народні прикмети 8 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: велика роса, але душно — чекайте на великий урожай;
  • вранці роса — погана прикмета;
  • день грозовий — сінокіс не вдасться;
  • туман вранці — до сонячної погоди;
  • не небі вночі багато зірок — буде багато в лісі грибів.

Що не можна робити 8 червня

Сьогодні не можна робити таке:

  • планувати цього дня майбутнє;
  • давати в борг щось цінне;
  • скаржитися на долю.

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