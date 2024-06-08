Що відзначає церква 8 червня: чому сьогодні не можна планувати та скаржитися на долю

Церковне свято сьогодні, 8 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
8 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
8 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона.
Хто такий святий великомученик Теодор Тирон
Святий великомученик Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час своєї служби в римській армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. За свою непохитну віру він зазнав жорстоких тортур і врешті-решт був страчений. За переказами, його спалили живцем, але тіло залишилося неушкодженим, що стало свідченням його святості і божественного захисту.
Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона відбулося у IX столітті, коли вони були переміщені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб уберегти їх від варварських набігів та віддати належну шану святому. Мощі були розміщені у великій церкві, присвяченій Теодору Тирону, де стали об’єктом паломництва численних вірян.
Ця подія мала велике значення для християнської спільноти, ставши символом захисту і заступництва святого Теодора. Перенесення мощів сприяло поширенню його культу, підкреслюючи важливість мучеників у християнській традиції. Їхня самовіддана віра надихала інших на духовний шлях і зміцнювала віру в Божу силу та справедливість.
Народні прикмети 8 червня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: велика роса, але душно — чекайте на великий урожай;
- вранці роса — погана прикмета;
- день грозовий — сінокіс не вдасться;
- туман вранці — до сонячної погоди;
- не небі вночі багато зірок — буде багато в лісі грибів.
Що не можна робити 8 червня
Сьогодні не можна робити таке:
- планувати цього дня майбутнє;
- давати в борг щось цінне;
- скаржитися на долю.
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