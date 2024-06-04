Не можна пити алкогольні напої та брехати: що відзначає церква 4 червня

4 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

4 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого Митрофана.

Хто такий святий Митрофан

Святий Митрофан, чия пам’ять шанують у цей день, жив у період правління імператора Костянтина Великого, першого християнського імператора. Народившись у знатній родині, його батько, римлянин Дометій, відмовився від ідолопоклонства і прийняв християнство. Через переслідування християн у Римі Дометій разом з синами переселився до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником і проявив себе як відданий духовний лідер. Коли імператор Костянтин відвідав Візантію і зустрівся з Митрофаном, він запросив його до Риму, визнаючи його святість і мудрість. Митрофан помер у 325 році, залишивши після себе нетлінні мощі, що стали символом його праведності і віри.

Народні прикмети 4 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: під час схожу сонця духота — буде негода;

дме північний вітер — чекайте на погану погоду;

веселка в першій половині дня до дощу, в другій — до спеки;

дощить — буде йти дощ ще 2-3 дні.

Що не можна робити 4 червня

Сьогодні не можна робити таке:

сваритися, тому що сварка затягнеться надовго;

пити алкогольні напої;

брехати, тому що брехня “вийде” боком.

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