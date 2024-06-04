Не можна пити алкогольні напої та брехати: що відзначає церква 4 червня

Церковне свято сьогодні, 4 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
4 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
4 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого Митрофана.
Хто такий святий Митрофан
Святий Митрофан, чия пам’ять шанують у цей день, жив у період правління імператора Костянтина Великого, першого християнського імператора. Народившись у знатній родині, його батько, римлянин Дометій, відмовився від ідолопоклонства і прийняв християнство. Через переслідування християн у Римі Дометій разом з синами переселився до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником і проявив себе як відданий духовний лідер. Коли імператор Костянтин відвідав Візантію і зустрівся з Митрофаном, він запросив його до Риму, визнаючи його святість і мудрість. Митрофан помер у 325 році, залишивши після себе нетлінні мощі, що стали символом його праведності і віри.
Народні прикмети 4 червня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: під час схожу сонця духота — буде негода;
- дме північний вітер — чекайте на погану погоду;
- веселка в першій половині дня до дощу, в другій — до спеки;
- дощить — буде йти дощ ще 2-3 дні.
Що не можна робити 4 червня
Сьогодні не можна робити таке:
- сваритися, тому що сварка затягнеться надовго;
- пити алкогольні напої;
- брехати, тому що брехня “вийде” боком.
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