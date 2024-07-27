Нельзя отказывать в помощи: что отмечает церковь 27 июля

27 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого великомученика Пантелеймона.

Кто такой святой великомученик Пантелеймон

День памяти святого великомученика Пантелеймона. Рожденный в Никомедии (современная Турция) в 275 году, при рождении получил имя Пантолеон, что означает «лев во всем». Его мать, святая Еввула, воспитывала его в христианской вере, но умерла, когда он был еще ребенком. Пантолеон учился врачебному делу у известного врача Евфросина и стал талантливым медиком. После встречи с пресвитером Ермолаем, который обратил его в христианство, Пантолеон принял крещение и новое имя — Пантелеймон, что означает «всемилостивый».

Став безвозмездным врачом, Пантелеймон лечил людей бесплатно, благодаря чему получил большую известность. Его чудеса и исцеления привлекли внимание императора Максимиана, который приказал его схватить. Пантелеймон подвергся многочисленным пыткам, но оставался непоколебимым в своей вере. В конце концов, он был казнен 27 июля 305 года, оставив после себя наследие святого и великомученика, почитаемого христианской церковью.

Народные приметы 27 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: прыгают кузнечики — к сухой и теплой погоде;

муравьи начали закрывать входы в муравейник — начнется дождь;

на капусте уже завязываются кочаны — осень будет холодной;

на дубе много желудей — ждите большого урожая.

Что нельзя делать 27 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Ни в коем случае никому не отказывайте в помощи.

Нельзя сквернословить, ругаться.

Категорически запрещается работать в поле.

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