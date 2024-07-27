Нельзя отказывать в помощи: что отмечает церковь 27 июля

Церковный праздник сегодня, 27 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
27 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
27 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого великомученика Пантелеймона.
Кто такой святой великомученик Пантелеймон
День памяти святого великомученика Пантелеймона. Рожденный в Никомедии (современная Турция) в 275 году, при рождении получил имя Пантолеон, что означает «лев во всем». Его мать, святая Еввула, воспитывала его в христианской вере, но умерла, когда он был еще ребенком. Пантолеон учился врачебному делу у известного врача Евфросина и стал талантливым медиком. После встречи с пресвитером Ермолаем, который обратил его в христианство, Пантолеон принял крещение и новое имя — Пантелеймон, что означает «всемилостивый».
Став безвозмездным врачом, Пантелеймон лечил людей бесплатно, благодаря чему получил большую известность. Его чудеса и исцеления привлекли внимание императора Максимиана, который приказал его схватить. Пантелеймон подвергся многочисленным пыткам, но оставался непоколебимым в своей вере. В конце концов, он был казнен 27 июля 305 года, оставив после себя наследие святого и великомученика, почитаемого христианской церковью.
Народные приметы 27 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: прыгают кузнечики — к сухой и теплой погоде;
- муравьи начали закрывать входы в муравейник — начнется дождь;
- на капусте уже завязываются кочаны — осень будет холодной;
- на дубе много желудей — ждите большого урожая.
Что нельзя делать 27 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Ни в коем случае никому не отказывайте в помощи.
- Нельзя сквернословить, ругаться.
- Категорически запрещается работать в поле.
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