Не можна відмовляти у допомозі: що відзначає церква 27 липня

Не можна відмовляти у допомозі: що відзначає церква 27 липня

Церковне свято сьогодні, 27 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

27 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

27 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого великомученика Пантелеймона.

Хто такий святий великомученик Пантелеймон

День пам’яті святого великомученика Пантелеймона. Народжений у Нікомедії (сучасна Туреччина) в 275 році, при народженні отримав ім’я Пантолеон, що означає «лев у всьому». Його мати, свята Єввула, виховувала його у християнській вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Пантолеон навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина і став талановитим медиком. Після зустрічі з пресвітером Єрмолаєм, який навернув його до християнства, Пантолеон прийняв хрещення і нове ім’я – Пантелеймон, що означає «всемилостивий».

Ставши безмездним лікарем, Пантелеймон лікував людей безкоштовно, завдяки чому здобув велику популярність. Його дива і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року, залишивши по собі спадок святого і великомученика, шанованого християнською церквою.

Народні прикмети 27 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: стрибають коники — до сухої і теплої погоди;
  • мурахи почали зачиняти входи до мурашника — почнеться дощ;
  • на капусті вже зав’язуються качани — осінь буде холодною;
  • на дубі багато жолудів — чекайте на великий урожай.

Що не можна робити 27 липня

Сьогодні не можна робити таке:

  • В жодному разі нікому не відмовляйте у допомозі.
  • Не можна лихословити, лаятися.
  • Категорично забороняється працювати в полі.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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