Не можна готувати випічку, переставляти меблі або переїжджати: що відзначає церква 25 червня

25 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

25 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святої преподобномучениці Февронії.

Хто така свята преподобномучениця Февронія

Февронія виховувалася у монастирі під опікою своєї тітки, ігумені Врієнни, яка призначила їй суворіший режим життя, ніж іншим черницям. Завдяки цьому Февронія виросла сильною у вірі та духовно зрілою. Під час царювання Діоклетіана вона стала мученицею за віру в Христа, віддавши життя за свою релігію. Февронія співчувала християнам, оскільки її мати також була глибоковіруючою християнкою, що вплинуло на її духовний розвиток. Після її смерті вірні намагалися викрасти її мощі, але Лисимах, співвітчизник Февронії, охороняв їх, не допускаючи розкрадання. Життя та мученицька смерть Февронії надихають вірних до сьогодні, нагадуючи про силу віри та стійкість у випробуваннях.

Народні прикмети 25 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: багато конюшини росте — до дощового місяця;

спекотний і сухий день — до того, що грибів влітку буде мало;

дощить — чекайте на великий урожай меду;

над водоймою видно веселку — до дощу;

вдень спекотно — ще 40 днів буде така погода.

Що не можна робити 25 червня

Сьогодні не можна робити таке:

Не можна замішувати тісто і готувати випічку — будуть фінансові проблеми.

Заборонено переставляти меблі чи переїжджати — чекайте на неприємності.

Не варто працювати в саду чи на городі — несприятливі для цього дні.

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