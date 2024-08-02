Нельзя давать в долг продукты и обижать животных: что отмечает церковь 2 августа

2 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 августа по новому церковному календарю у православных верующих день перенесения мощей святого первомученика Стефана.

Кто такой святой первомученик Стефан

Это событие произошло примерно в 428 году. После мученической смерти святого Стефана его тело осталось без надлежащего погребения, но впоследствии его похоронили в селе Кафаргамала. Впоследствии мощи святого были перенесены в Иерусалим, а затем в Константинополь. Этот день особенно почитают в христианском мире, ведь святого Стефана считают первым мучеником, который пострадал за свою веру. Его стойкость и мужество в испытаниях является примером для многих верующих.

Народные приметы 2 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: паук сплел небольшую паутину — будет сильный ветер;

солнечная погода — к теплому сентябрю;

дождь — такой будет погода целый месяц;

утром сухо — следующие 6 недель будет засуха.

Что нельзя делать 2 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

Нельзя обижать животных.

Запрещено давать в долг продукты.

Не следует ругаться и сквернословить.

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