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Нельзя давать в долг продукты и обижать животных: что отмечает церковь 2 августа

Нельзя давать в долг продукты и обижать животных: что отмечает церковь 2 августа

Церковный праздник сегодня, 2 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

2 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 августа по новому церковному календарю у православных верующих день перенесения мощей святого первомученика Стефана.

Кто такой святой первомученик Стефан

Это событие произошло примерно в 428 году. После мученической смерти святого Стефана его тело осталось без надлежащего погребения, но впоследствии его похоронили в селе Кафаргамала. Впоследствии мощи святого были перенесены в Иерусалим, а затем в Константинополь. Этот день особенно почитают в христианском мире, ведь святого Стефана считают первым мучеником, который пострадал за свою веру. Его стойкость и мужество в испытаниях является примером для многих верующих.

Народные приметы 2 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: паук сплел небольшую паутину — будет сильный ветер;
  • солнечная погода — к теплому сентябрю;
  • дождь — такой будет погода целый месяц;
  • утром сухо — следующие 6 недель будет засуха.

Что нельзя делать 2 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Нельзя обижать животных.
  • Запрещено давать в долг продукты.
  • Не следует ругаться и сквернословить.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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