Нельзя давать в долг продукты и обижать животных: что отмечает церковь 2 августа

Церковный праздник сегодня, 2 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
2 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
2 августа по новому церковному календарю у православных верующих день перенесения мощей святого первомученика Стефана.
Кто такой святой первомученик Стефан
Это событие произошло примерно в 428 году. После мученической смерти святого Стефана его тело осталось без надлежащего погребения, но впоследствии его похоронили в селе Кафаргамала. Впоследствии мощи святого были перенесены в Иерусалим, а затем в Константинополь. Этот день особенно почитают в христианском мире, ведь святого Стефана считают первым мучеником, который пострадал за свою веру. Его стойкость и мужество в испытаниях является примером для многих верующих.
Народные приметы 2 августа
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: паук сплел небольшую паутину — будет сильный ветер;
- солнечная погода — к теплому сентябрю;
- дождь — такой будет погода целый месяц;
- утром сухо — следующие 6 недель будет засуха.
Что нельзя делать 2 августа
Сегодня нельзя делать следующее:
- Нельзя обижать животных.
- Запрещено давать в долг продукты.
- Не следует ругаться и сквернословить.
Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям