Не можна давати в борг продукти та ображати тварин: що відзначає церква 2 серпня

Церковне свято сьогодні, 2 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
2 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
2 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день перенесення мощей святого першомученика Стефана.
Хто такий святий першомученик Стефан
Ця подія відбулася приблизно в 428 році. Після мученицької смерті святого Стефана його тіло залишилося без належного поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Згодом мощі святого були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя. Цей день особливо шанують у християнському світі, адже святого Стефана вважають першим мучеником, який постраждав за свою віру. Його стійкість і мужність у випробуваннях є прикладом для багатьох віруючих.
Народні прикмети 2 серпня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер;
- сонячна погода — до теплого вересня;
- дощить — такою буде погода цілий місяць;
- вранці сухо — наступні 6 тижнів буде посуха.
Що не можна робити 2 серпня
Сьогодні не можна робити таке:
- Не можна ображати тварин.
- Заборонено давати в борг продукти.
- Не слід лаятися і лихословити.
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