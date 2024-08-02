Не можна давати в борг продукти та ображати тварин: що відзначає церква 2 серпня

2 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

2 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день перенесення мощей святого першомученика Стефана.

Хто такий святий першомученик Стефан

Ця подія відбулася приблизно в 428 році. Після мученицької смерті святого Стефана його тіло залишилося без належного поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Згодом мощі святого були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя. Цей день особливо шанують у християнському світі, адже святого Стефана вважають першим мучеником, який постраждав за свою віру. Його стійкість і мужність у випробуваннях є прикладом для багатьох віруючих.

Народні прикмети 2 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер;

сонячна погода — до теплого вересня;

дощить — такою буде погода цілий місяць;

вранці сухо — наступні 6 тижнів буде посуха.

Що не можна робити 2 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Не можна ображати тварин.

Заборонено давати в борг продукти.

Не слід лаятися і лихословити.

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