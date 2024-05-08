Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы проведут день 8 мая без света: адреса

Некоторые одесситы проведут день 8 мая без света: адреса

В среду, 8 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Е.Чикаленко, 55, 61.

Работы до 19.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1й Равенства, 90, 92,
  • пер.Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 6-8.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • пер. Красный, 4-10.

Работы до 19.00

  • Софиевская, 16-32,
  • Преображенская, 1-7.
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