Некоторые одесситы проведут день 8 мая без света: адреса

В среду, 8 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Е.Чикаленко, 55, 61.
Работы до 19.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1й Равенства, 90, 92,
- пер.Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 6-8.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- пер. Красный, 4-10.
Работы до 19.00
- Софиевская, 16-32,
- Преображенская, 1-7.