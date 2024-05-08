Новини Одеси та Одеської області

Деякі одесити проведуть день 8 травня без світла: адреси

Деякі одесити проведуть день 8 травня без світла: адреси

У середу, 8 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Є.Чикаленко, 55, 61.

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90, 92,
  • пров.Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • пров. Червоний, 4-10.

Роботи до 19.00

  • Софіївська, 16-32,
  • Преображенська, 1-7.
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