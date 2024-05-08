Деякі одесити проведуть день 8 травня без світла: адреси

У середу, 8 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Є.Чикаленко, 55, 61.
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90, 92,
- пров.Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- пров. Червоний, 4-10.
Роботи до 19.00
- Софіївська, 16-32,
- Преображенська, 1-7.