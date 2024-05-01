Некоторые одесситы 1 мая остались без света: адреса отключений

В среду, 1 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Дача Ковалевского, 26, 28-69, 50а, 63, 67,
- Магнитогорская, 3/корп.5, 4, 8,
- пер. 1-й Магнитогорский, 3
- пер. Байдарочный, 3
- пер. Якорный, 3,5,
- Рыболовная Балка, 1д,
- пер. Лодочный, 1-15.
Работы до 19:00:
- Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко) , 1-33,
- Писарева, 28 — 40,
- Равенства, 88, 91, 98-104 , 195,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовая, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дорога, 106, 40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Тираспольская, 11, 13, 15-19, 22-24,
- Дегтярная, 3, 6, 8, 10,
- Успенская, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125,
- Ковальская, 29, 31, 3