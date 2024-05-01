Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы 1 мая остались без света: адреса отключений

Некоторые одесситы 1 мая остались без света: адреса отключений

В среду, 1 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Дача Ковалевского, 26, 28-69, 50а, 63, 67,
  • Магнитогорская, 3/корп.5, 4, 8,
  • пер. 1-й Магнитогорский, 3
  • пер. Байдарочный, 3
  • пер. Якорный, 3,5,
  • Рыболовная Балка, 1д,
  • пер. Лодочный, 1-15.

Работы до 19:00:

  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко) , 1-33,
  • Писарева, 28 — 40,
  • Равенства, 88, 91, 98-104 , 195,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовая, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дорога, 106, 40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Тираспольская, 11, 13, 15-19, 22-24,
  • Дегтярная, 3, 6, 8, 10,
  • Успенская, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125,
  • Ковальская, 29, 31, 3
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Редакция ПРОФИЛЬ
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