Новини Одеси та Одеської області

Деякі одесити 1 травня залишилися без світла: адреси відключень

Деякі одесити 1 травня залишилися без світла: адреси відключень

У середу, 1 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Дача Ковалевського, 26, 28- 69, 50а, 63, 67,
  • Магнітогорська,  3/корп.5, 4, 8,
  • пров. 1-й Магнітогорський, 3, пр
  • ов. Байдарочний, 3,
  • пров. Якірний, 3,5,
  • Рибальська Балка, 1д,
  • пров. Човновий, 1-15.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4 – 16, 45 – 79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка) , 1-33,
  • Писарева, 28 – 40,
  • Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дорога, 106, 40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Тираспільська, 11, 13, 15-19, 22-24,
  • Дігтярна, 3, 6, 8, 10,
  • Успенська, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125,
  • Ковальська, 29, 31, 33, 40.
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