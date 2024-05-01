Деякі одесити 1 травня залишилися без світла: адреси відключень

У середу, 1 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Дача Ковалевського, 26, 28- 69, 50а, 63, 67,
- Магнітогорська, 3/корп.5, 4, 8,
- пров. 1-й Магнітогорський, 3, пр
- ов. Байдарочний, 3,
- пров. Якірний, 3,5,
- Рибальська Балка, 1д,
- пров. Човновий, 1-15.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4 – 16, 45 – 79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка) , 1-33,
- Писарева, 28 – 40,
- Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106, 40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Тираспільська, 11, 13, 15-19, 22-24,
- Дігтярна, 3, 6, 8, 10,
- Успенська, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125,
- Ковальська, 29, 31, 33, 40.