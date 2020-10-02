Недобросовестный юрист лишил одессита дома и земли на Большом Фонтане

Правоохранители сообщили о подозрении государственному регистратору, который лишил гражданина права собственности на землю и дом на Большом Фонтане в Одессе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в 2019 году госрегистратор незаконно изменил информацию, обрабатываемую в автоматизированной системе государственного реестра прав на недвижимость. Таким образом, юрист лишил местного жителя права собственности на участок земли площадью 0,13 га и жилой дом площадью 430 кв. м. После этого указанную недвижимость записали на имя другого владельца.

В итоге законный хозяин дома и земли понес ущерб в размере около 12 млн грн.

Госрегистратора подозревают в несанкционированной смене информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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