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Какой налог одесситам надо заплатить за свою квартиру? Объясняем нюансы

Какой налог одесситам надо заплатить за свою квартиру? Объясняем нюансы

Близится время, когда нам нужно будет заплатить налог на недвижимость. До 1 июля украинцы должны были получить от налоговых служб уведомления, а уже к сентябрю квитанции нужно оплатить, чтобы не начислили штраф. Рассказываем, сколько и кому нужно платить, а кто может сэкономить.

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Что такое «налог на недвижимость»

Налог на недвижимость — это один из видов местных налогов, деньги от уплаты которого идут в местный бюджет. Ставку определяют сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин.

Какова ставка налога

В Одессе в 2020 году налоговая ставка составляет:

  • для юридических лиц на жилую и нежилую недвижимость — за 1 кв.м — 1% минимальной заработной платы (47,23 грн.);
  • для физических лиц на жилую недвижимость — 0,1% размера минимальной заработной платы за 1 кв.м. (4,17 грн.), на нежилую— 1% (41,73 грн.).

Кто и сколько платит

Платить должны владельцы жилой и нежилой недвижимости. Под налог попадают:

  • квартиры, комнаты в коммуналке, офисы площадью более 60 кв.м;
  • дома площадью более 120 кв.м;
  • другие типы недвижимости, например, гараж или сарай, в том числе их части (если в собственности находится несколько объектов) — более 180 кв.м.

Если владельцев недвижимости несколько, то каждый платит за свою часть.

Когда нужно платить

Налоговая служба до 1 июля должна была разослать уведомления о начислении налога.

С момента получения квитанции физлицам дается два месяца на оплату — до 1 сентября по расценкам отчетного (налогового) года. То есть в 2020 году по тарифу 2019 года.

Юрлицам необходимо делать аванс каждый квартал — до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Какой размер штрафа

Не успели вовремя заплатить — готовьтесь к штрафу.

Просрочили в течение «законных» 60 дней — штраф 10% от суммы налога. А если не платили более месяца после 1 сентября, то размер штрафа дойдет до 20%, плюс к этой сумме добавится пеня 0,04% от суммы долга за каждый просроченный день.

Что будет, если не прислали квитанцию

Если вас не уведомили о необходимости уплаты налога, то вы можете не платить — штраф вам не грозит. Однако налог все равно будет начисляться. А чтобы получить счет, необходимо обратиться в налоговую службу.

Кто может не платить

Не оплачивается налог на недвижимость за квартиру меньше 60 квадратов и дом до 120 квадратов, а также за:

  • недвижимость в зоне отчуждения;
  • недвижимость в аварийном состоянии;
  • недвижимость, которая находится в собственности многодетных и приемных семей;
  • временные сооружения для предпринимательской деятельности и/или МАФы на рынках;
  • промышленные и сельскохозяйственные объекты;
  • государственную и недвижимость местного самоуправления.

Есть ли льготы

Да. Местная власть может предоставить льготы физическим и юридическим лицам, общественным, благотворительным и религиозным организациям. Для этого необходимо обратиться в местный совет. Льгота определяется в зависимости от уровня доходов и имущественного положения.

Налог начисляется на каждый квадратный метр, который превышает установленную площадь. Допустим, если у вас квартира площадью 90 м2, то платить вы будете только за 30 м2.

Но это правило не распространяется на юридических лиц. А вот если у вас есть квартира площадью больше 300 м2 и (или) дом больше 500 м2, то к сумме прибавляются еще 25 тысяч гривен за каждый такой объект.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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