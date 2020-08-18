Какой налог одесситам надо заплатить за свою квартиру? Объясняем нюансы

Близится время, когда нам нужно будет заплатить налог на недвижимость. До 1 июля украинцы должны были получить от налоговых служб уведомления, а уже к сентябрю квитанции нужно оплатить, чтобы не начислили штраф. Рассказываем, сколько и кому нужно платить, а кто может сэкономить.

Что такое «налог на недвижимость»

Налог на недвижимость — это один из видов местных налогов, деньги от уплаты которого идут в местный бюджет. Ставку определяют сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин.

Какова ставка налога

В Одессе в 2020 году налоговая ставка составляет:

для юридических лиц на жилую и нежилую недвижимость — за 1 кв.м — 1% минимальной заработной платы (47,23 грн.);

для физических лиц на жилую недвижимость — 0,1% размера минимальной заработной платы за 1 кв.м. (4,17 грн.), на нежилую— 1% (41,73 грн.).

Кто и сколько платит

Платить должны владельцы жилой и нежилой недвижимости. Под налог попадают:

квартиры, комнаты в коммуналке, офисы площадью более 60 кв.м;

дома площадью более 120 кв.м;

другие типы недвижимости, например, гараж или сарай, в том числе их части (если в собственности находится несколько объектов) — более 180 кв.м.

Если владельцев недвижимости несколько, то каждый платит за свою часть.

Когда нужно платить

Налоговая служба до 1 июля должна была разослать уведомления о начислении налога.

С момента получения квитанции физлицам дается два месяца на оплату — до 1 сентября по расценкам отчетного (налогового) года. То есть в 2020 году по тарифу 2019 года.

Юрлицам необходимо делать аванс каждый квартал — до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Какой размер штрафа

Не успели вовремя заплатить — готовьтесь к штрафу.

Просрочили в течение «законных» 60 дней — штраф 10% от суммы налога. А если не платили более месяца после 1 сентября, то размер штрафа дойдет до 20%, плюс к этой сумме добавится пеня 0,04% от суммы долга за каждый просроченный день.

Что будет, если не прислали квитанцию

Если вас не уведомили о необходимости уплаты налога, то вы можете не платить — штраф вам не грозит. Однако налог все равно будет начисляться. А чтобы получить счет, необходимо обратиться в налоговую службу.

Кто может не платить

Не оплачивается налог на недвижимость за квартиру меньше 60 квадратов и дом до 120 квадратов, а также за:

недвижимость в зоне отчуждения;

недвижимость в аварийном состоянии;

недвижимость, которая находится в собственности многодетных и приемных семей;

временные сооружения для предпринимательской деятельности и/или МАФы на рынках;

промышленные и сельскохозяйственные объекты;

государственную и недвижимость местного самоуправления.

Есть ли льготы

Да. Местная власть может предоставить льготы физическим и юридическим лицам, общественным, благотворительным и религиозным организациям. Для этого необходимо обратиться в местный совет. Льгота определяется в зависимости от уровня доходов и имущественного положения.

Налог начисляется на каждый квадратный метр, который превышает установленную площадь. Допустим, если у вас квартира площадью 90 м2, то платить вы будете только за 30 м2.

Но это правило не распространяется на юридических лиц. А вот если у вас есть квартира площадью больше 300 м2 и (или) дом больше 500 м2, то к сумме прибавляются еще 25 тысяч гривен за каждый такой объект.

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