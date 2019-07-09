Неделя Бабеля стартовала в Одессе

Вчера, 8 июля, во Всемирном клубе одесситов стартовала Неделя Бабеля, посвященная Дню рождения писателя.
Уже третий год подряд в эти даты в Одессу съезжаются члены Бабелевской премии, чтобы определить лучшие произведения, которые пишут авторы из разных стран мира.
В этом году 237 номинантов прислали на конкурс почти 300 рассказов. География участников также обширна: от США до Австралии.
В шорт-лист вошли рассказы 23 авторов. И лишь трое из них получат призы и денежные вознаграждения от 15 до 690 тысяч гривен, а еще несколько человек станут дипломантами Премии.
На протяжении всей недели в Клубе пройдут тематические вечера.
Объявление итогов состоится 11 июля в Золотом зале Литературного музея. А 12 июля авторы, члены жюри и все желающие одесситы возложат цветы к памятнику писателю на углу улиц Жуковского и Ришельевской.
Фото Бориса Бухмана
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