Неадекват в Одессе стрелял в мужчину из-за того, что тот медленно шел по улице

В Одессе полицейские сообщили о подозрении 32-летнему горожанину, который по хулиганским мотивам устроил стрельбу в городе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера на улице Северной. Возвращаясь под хмельком из кафе, злоумышленник нагло придрался к незнакомцу, чтобы тот ускорил шаг к наступлению комендантского часа.

Затем произвел несколько выстрелов вверх из пистолета, похожего на пневматический. Когда прохожий проигнорировал дерзкого правонарушителя и направился дальше, тот, не унимая ярости, догнал мужчину, выстрелил ему у ног и продолжил размахивать оружием, ругаться и оскорблять.

Звуки выстрелов услышал проживающий неподалеку оперативник. Полицейский немедленно отреагировал на хулиганские действия, прекратил их и передал правонарушителя вызванной на место следственно-оперативной группе.

Следователи в качестве вещественных доказательств изъяли с места происшествия стреляные гильзы и пистолет неизвестного происхождения, которые направились на исследование.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Статья говорит о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью, совершенном с применением другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

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