Не знав ні імені, ні адреси: на Одещині поліцейські на околиці міста знайшли 5-річного хлопчика

У Білгороді-Дністровському під час патрулювання території обслуговування поліцейські помітили малюка, що блукав околицею міста. Дитина не могла назвати ні свого імені, ні адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські доклали чимало зусиль і протягом години встановили особу маляти. Родина, в якій виховується хлопчик, перебуває на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. 5-річний синок – третя дитина в родині. Поліцейські передали малюка бабусі, оскільки мати його була в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі встановлюються всі обставини, за яких хлопчик опинився на вулиці без супроводу дорослих. Вирішується питання про притягнення батьків дитини до відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: ГУНП

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