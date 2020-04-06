fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Не знав ні імені, ні адреси: на Одещині поліцейські на околиці міста знайшли 5-річного хлопчика

Не знав ні імені, ні адреси: на Одещині поліцейські на околиці міста знайшли 5-річного хлопчика

У Білгороді-Дністровському під час патрулювання території обслуговування поліцейські помітили малюка, що блукав околицею міста. Дитина не могла назвати ні свого імені, ні адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські доклали чимало зусиль і протягом години встановили особу маляти. Родина, в якій виховується хлопчик, перебуває на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. 5-річний синок – третя дитина в родині. Поліцейські передали малюка бабусі, оскільки мати його була в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі встановлюються всі обставини, за яких хлопчик опинився на вулиці без супроводу дорослих. Вирішується питання про притягнення батьків дитини до відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить